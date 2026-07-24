genoa sucu arrivato a moena per la presentazione ufficiale della squadra

Il presidente del Genoa è arrivato a Moena, dove la squadra è in ritiro fino a domenica. Questa sera alle 21 si svolgerà in piazza De Sotegrava la presentazione ufficiale della squadra, allenata da Daniele De Rossi. Domani sarà presente in tribuna per la partita amichevole contro il Vicenza.

Il presidente del Genoa, Dan Sucu, è arrivato a Moena dove il club è in ritiro fino a domenica. Il patron parteciperà stasera alle 21 in piazza De Sotegrava alla presentazione ufficiale della squadra allenata da Daniele De Rossi e domani sarà in tribuna per il test contro il Vicenza. Oggi al Centro sportivo Benatti di Moena, lo staff ha diretto una sessione di allenamento mista, con un focus sugli sviluppi offensivi e conclusa a tema con la presenza del rientrante Messias. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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