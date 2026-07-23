Il presidente del Genoa arriverà a Moena, dove la squadra è in ritiro fino al 26 luglio. Oggi, alle 16, i giocatori Amorim, Bjilow, Doucourè e Masini incontreranno i tifosi al Village. Domani, si terrà la presentazione ufficiale del club in piazza, con la partecipazione del presidente e dei giocatori.

Il presidente del Genoa, Dan Sucu, è atteso a Moena dove il club è in ritiro fino al 26 luglio. Intanto oggi a partire dalle 16 Amorim, Bjilow, Doucourè e Masini saranno presenti al Village per incontrare i tifosi e domani tutti in piazza per la presentazione ufficiale del club. Dopo le 400 presenze per il test di ieri e le 1.200 per la prima col Trento, sabato si profila il pienone per la terza e ultima amichevole in quota, anche per la presenza massiccia di supporters del Vicenza neopromosso in B. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Genoa.

© Sportmediaset.mediaset.it - Genoa, presidente Sucu atteso a Moena per presentazione ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Rossi parla dei suoi ex giocatori della Roma

Notizie e thread social correlati

Genoa, dal 16 al 26 luglio il ritiro a Moena: test con Trento e VicenzaDal 16 al 26 luglio, la squadra di calcio si riunirà a Moena, in Trentino, per un ritiro estivo.

Genoa, 31 i convocati di De Rossi per il ritiro di MoenaIl Genoa ha iniziato oggi il ritiro a Moena con 31 giocatori convocati da Daniele De Rossi.

Temi più discussi: Genoa, in arrivo il presidente Sucu. Per Traoré seconda parte di visite, mercoledì l’ufficializzazione; Genoa, un martedì da Grifoni: entusiasmo a Pegli. E a sorpresa arriva Sucu; Tutti al proprio posto, Val di Fassa arriviamo; Calcio: Genoa, entusiasmo per la seduta a porte aperte.

Genoa, in arrivo il presidente SucuGenova - In attesa del via libera per Haned Traore', il Genoa si prepara al primo allenamento a porte aperte. Attesi centinaia di tifosi al Signorini, è in arrivo anche il presidente Dan Sucu che inco ... ilsecoloxix.it

Genoa, entusiasmo dei tifosi per De Rossi: Sucu a sorpresa saluta la squadraOltre mille tifosi in festa per il Genoa di De Rossi al Signorini, con il presidente Sucu a sorpresa prima del ritiro ... it.blastingnews.com