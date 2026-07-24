Geely spiega l' auto del 2026 | perché oggi ibrido ed elettrico convengono rispetto alla benzina dai costi reali alla tecnologia EM-i

Da iltempo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, acquistare un’auto significa scegliere tra modelli ibridi ed elettrici, che oggi risultano più convenienti rispetto alle vetture a benzina. I costi reali di gestione, come il prezzo dell’energia e la manutenzione, sono inferiori. La tecnologia EM-i permette ai veicoli di ricaricarsi più rapidamente e con maggiore efficienza. Dal 2035, in Europa, sarà vietata la vendita di auto con motore esclusivamente termico.

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Comprare un'auto nuova, nel 2026, vuol dire rispondere a una domanda che fino a pochi anni fa quasi non ci si poneva: restare sulla benzina o passare all'elettrificato? L'Unione europea ha fissato al 2035 lo stop alla vendita di vetture con il solo motore termico. Le città stringono sulle aree a traffico limitato. E chi sceglie adesso deve fare i conti con il prezzo d'acquisto e, soprattutto, con quanto costa muoversi ogni giorno. Geely arriva a questo passaggio da una posizione defilata ma solida. Il gruppo cinese, che a livello globale controlla anche Volvo e Lotus, ha puntato presto sull'elettrificazione. In Italia, dove i modelli sono distribuiti da Jameel Motors, propone oggi due strade alternative alla benzina: un SUV ibrido plug-in e uno completamente elettrico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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