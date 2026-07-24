Gazzetta dello Sport | Manna apre al nuovo centrale | il Napoli accelera per un leader in difesa

A causa dell'infortunio di un difensore, il Napoli ha accelerato le trattative per un nuovo centrale. La società sta cercando un giocatore che possa ricoprire il ruolo di leader in difesa. La ricerca si concentra su un profilo con esperienza e capacità di integrarsi rapidamente nel reparto difensivo. Le trattative sono in corso, ma non sono stati ancora comunicati dettagli sugli eventuali accordi.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato improvvisamente le priorità del Napoli. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha ammesso che il club dovrà intervenire sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri un difensore centrale di livello, capace di ricoprire subito un ruolo da titolare e da leader della retroguardia. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Manna ha affrontato senza sottrarsi il tema dell’emergenza difensiva. «L’infortunio di Buongiorno ci ha colti un po’ alla sprovvista, pensavamo di essere coperti in quel ruolo avendo già cinque centrali e potendo adattare Olivera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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