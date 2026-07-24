Venerdì mattina, i palestinesi sono tornati nelle loro case nel centro di Gaza, molte delle quali sono state distrutte durante l’attacco aereo israeliano della notte precedente. Le abitazioni sono state ridotte a cumuli di macerie, con pezzi di costruzione sparsi ovunque. Le persone hanno iniziato a rimuovere detriti e a cercare eventuali sopravvissuti tra le macerie. La scena si presenta come un paesaggio di distruzione e desolazione.

Venerdì mattina i palestinesi sono tornati nelle loro case, ormai ridotte in macerie nel centro della Striscia di Gaza, dopo l’attacco aereo israeliano durante la notte. I residenti di diverse aree di Gaza City e del centro della Striscia avevano ricevuto l’ordine di evacuare e lasciare le proprie abitazioni. Hanno avuto a disposizione circa dieci minuti per mettersi in salvo. Una volta tornati nell’area devastata, i palestinesi hanno iniziato a scavare tra le macerie nel tentativo di recuperare quel poco che era rimasto dei loro beni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Gaza, i palestinesi tornano nelle loro case distrutte dopo l'attacco aereo israeliano

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