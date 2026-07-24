Garnacho | Emery mi ha dato la fiducia necessaria per prosperare al Villa

Alejandro Garnacho ha dichiarato che l’allenatore ha creduto in lui e gli ha dato l’opportunità di riprendere fiducia e migliorare le sue prestazioni. La frase è arrivata dopo un periodo di difficoltà, durante il quale il giocatore ha ricevuto maggiore supporto e spazio in squadra. Garnacho ha sottolineato che questa fiducia gli ha permesso di ritrovare la forma mostrata nei primi mesi al club. La sua ripresa è stata accompagnata da un aumento delle occasioni di gioco.

Notizia fresca giunta in redazione: Alejandro Garnacho ha rivelato che Unai Emery gli ha dato la fiducia necessaria per recuperare la forma che aveva mostrato durante i suoi primi giorni al Manchester United. Garnacho si è unito ai Blues proprio l’estate scorsa dal Manchester United per 40 milioni di sterline, ma ha faticato ad avere un impatto allo Stamford Bridge. Ha contribuito direttamente a 12 gol (quattro gol, otto assist) in 43 presenze nel 2025-26, quando il Chelsea è arrivato 10° in Premier League. L’esterno ora spera di ritrovare quella forma al Villa e crede di essere nel club giusto per farlo. “Penso che stavo cercando un club da cui prendere fiducia e che mi aiutasse a provare a essere il giocatore che ero anni fa fin dai miei primi anni Manchester United”, ha detto al club durante la sua prima intervista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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