garlasco la madre di sempio torna a casa dopo il tentato suicidio

Daniela Ferrari, 66 anni, madre del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è tornata a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Vigevano. La donna, che aveva tentato il suicidio, ha lasciato l’ospedale e si è ripresentata nella propria abitazione a Garlasco. Non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui motivi del suo gesto.

Dopo la paura, il ritorno a Garlasco. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato l’ospedale di Vigevano, e ha fatto rientro nella propria abitazione. Una notizia trapelata con alcuni giorni di ritardo. Il 17 giugno scorso, attorno all’una del pomeriggio, la donna era stata trasportata d’urgenza al nosocomio vigevanese per un’intossicazione da farmaci tranquillanti. Sottoposta a lavanda gastrica, era stata ricoverata in rianimazione, non in pericolo di vita, e successivamente trasferita nel reparto di psichiatria. Un gesto letto come atto disperato.... 🔗 Leggi su Panorama.it

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