garlasco la madre di andrea sempio torna a casa dopo quasi un mese di ricovero

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è tornata a casa dopo quasi un mese di ricovero. La notizia arriva con qualche giorno di distanza dalle dimissioni nell'ospedale di Vigevano., La 66enne di Garlasco, madre del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia, il 17 giugno era stata portata d'urgenza al nosocomio della città a causa di un'intossicazione da farmaci tranquillanti. Sottoposta a lavanda gastrica, era poi stato necessario ricoverarla nel reparto di rianimazione ma non in pericolo di vita., Dopo il fatto, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, autorizzati dalla stessa famiglia, hanno deciso di comunicare la notizia riguardante la madre dell'indagato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Delitto di Garlasco: malore per la mamma di Andrea Sempio, ma non è grave

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L'unica certezza è che in un 13 agosto futuro la madre di Sempio potrà dire senza ombra di smentita Andrea è in carcere. #Garlasco x.com

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