Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è tornata a casa dopo un ricovero in ospedale. La notizia è stata resa nota pochi giorni fa. Negli ultimi mesi, sui social sono circolate molte tensioni e commenti negativi legati alla vicenda.

Garlasco (Pavia), 23 luglio 2026 – La notizia è filtrata a distanza di qualche giorno: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha lasciato l'ospedale di Vigevano per fare ritorno nella sua abitazione di Garlasco. L’overdose di farmaci e il ricovero. La donna, 66 anni, madre del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia, attorno all'una del pomeriggio del 17 giugno era stata trasportata d'urgenza al nosocomio vigevanese per una intossicazione da farmaci tranquillanti. Dopo essere stata sottoposta a lavanda gastrica, era stata ricoverata nel reparto di rianimazione, non in pericolo di vita. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Ilgiorno.it - Garlasco, la mamma di Andrea Sempio torna a casa dopo il ricovero in ospedale. Negli ultimi mesi tanta tensione e odio social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano: «Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio»

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio ricoverata in ospedale: “Cos’è successo, drammatico”La madre di un uomo indagato nell’ambito di un’indagine sull’omicidio di una giovane donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver...

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio ricoverata d’urgenza in ospedale: “Overdose da farmaci”Una donna è stata portata d’urgenza in ospedale a causa di un’overdose di farmaci.

Temi più discussi: Zona Bianca: Garlasco, la madre di Andrea Sempio: Andrea non ha fatto niente Video; Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: La mattina del 13 agosto era al bar. Il dettaglio che riaccende il caso; Garlasco in tv, la confessione della mamma di Andrea Sempio scuote il caso: Ho fatto l'errore più grande della mia vita; Garlasco, Sempio e l'appunto sull'ex fidanzata: Aveva paura le facessi qualcosa. Lei: Mai avuto timori, non voleva impegnarsi.

La mamma dell'Andrea dice che l'impronta 33 è la sua. L'Andrea dice che la 33 è la sua. I consulenti della difesa Sempio dicono che la 33 non è la sua. A #Garlasco troppe rane dalla bocca larga. x.com

Luigia ammazzata con più 20 coltellate dall’ex marito: era una mamma di 33 anni. La confessione e il messaggio choc alla suocera: Ho ucciso tua figlia. Diretta reddit

Delitto di Garlasco | La mamma di Andrea Sempio: La mattina del 13 agosto mio figlio al bar…Il delitto di Garlasco a Zona Bianca, su Rete 4, con le parole di Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio: cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: la rivelazione della sua ex fidanzataNella trasmissione Storie Italiane è andata in onda un'intervista telefonica alla ex fidanzata di Andrea Sempio. notizie.it