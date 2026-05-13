Momenti di paura sulla litoranea per escursionista | elicottero per i soccorsi

Oggi sulla litoranea tra Otranto e Badisco si sono verificati momenti di preoccupazione dopo che un’escursionista di 64 anni è caduto durante un'escursione a piedi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero per recuperare la donna e trasportarla in sicurezza. L’incidente si è verificato durante un’attività di trekking lungo la costa.

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OTRANTO - Un mezzo aereo dei vigili del fuoco intervenuto sul posto per recuperare l'escursionista 64enne dopo una caduta avvenuta sulla litoranea tra Otranto e Badisco: è quanto avvenuto oggi durante l'attività di trekking. Qui l'articolo completo. .🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Escursionista cade a San Tomaso: soccorsi in azione con l'elicotteroIntervento delle forze di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, nella Piana di San Tomaso nel comune di Valmadrera. Temi più discussi: Momenti di paura sulla statale, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi; Trattore si ribalta, momenti di paura a Caiolo. Intervengono i Vigili del Fuoco; Paura nella notte a Bolzano, a fuoco un condominio: 83 evacuati e sette in ospedale. I racconti degli inquilini; Camper prende fuoco mentre è in marcia, paura sulla Panoramica dei Templi. Momenti di tensione e paura in via Rocky Marciano, a Palermo, dove alcune persone avrebbero tentato di accedere a un alloggio popolare assegnato da poco a una famiglia x.com Si ribalta il trattore: momenti di paura in campagna. Un uomo di 60 anni trasportato in ospedaleALA. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 13 maggio - per un trattore con rimorchio che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 in via del Tambuset, nel territo ... ildolomiti.it Fiamme e fumo lungo il fiume (FOTO): momenti di paura e tempestivo intervento dei pompieri. A prendere fuoco è stato un cassonettoROVERETO. Fiamme e fumo lungo il fiume: momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 8 maggio, a Rovereto, in via Lungo Leno Sinistro. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, all'esterno di ... ildolomiti.it