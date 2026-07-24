galgani campionessa alle regionali di livorno

Durante i Campionati Regionali di Categoria, tenutisi presso la Piscina federale La Bastia di Livorno, si sono svolte cinque giornate di gare di nuoto giovanile. L’Associazione Certaldo Nuoto ha partecipato con 32 atleti qualificati alle batterie di gara. La campionessa della manifestazione è risultata una nuotatrice dell’associazione.

I Campionati Ragionali di Categoria, ospitati quest’anno dalla Piscina federale La Bastia di Livorno, hanno visto una cinque giorni interamente dedicata al nuoto giovanile dove l’ Associazione Certaldo Nuoto ha ben figurato con i suoi trentadue atleti qualificati alle batterie di gara. Ottimo lavoro del tecnico Lorenzo Chesi e degli istruttori Alessia Silla e Giacomo Gori, che hanno guidato i ragazzi della Fiammetta a sei medaglie conquistate, togliendosi anche la soddisfazione di incoronare una Campionessa regionale cresciuta tra le proprie fila: si tratta di Diana Galgani, classe 2012, arrivata prima sui 100 dorso con il tempo di 1:07.06, il cui successo le garantisce l’accesso ai prossimi Campionati Nazionali di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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