Durante una cerimonia di laurea, sul totem dei nomi degli indirizzi di studio è apparso un errore di battitura, con la parola “Ingegneria” scritta come “Ingengeria”. L’incidente si è verificato ad Ancona, il 24 luglio 2026, e ha coinvolto i nomi delle facoltà presenti, tra cui Agraria, Economia, Medicina e Scienze. La parola incriminata si trovava al centro del totem, risultando facilmente visibile. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’errore o sulle eventuali conseguenze.

Ancona, 24 luglio 2026 – Agraria, Economia, “Ingengeria” (al centro, neanche a farci apposta, e per questo abbastanza più visibile), Medicina, Scienze. I cinque totem, tante quante le aree culturali dalle quali si sviluppa l’ampia offerta accademica e di corsi dell’Università Politecnica delle Marche, a corredare il m aestoso palco predisposto per la cerimonia di mercoledì delle “Lauree in piazza Cavour” ad Ancona. Ma quella stampa con scritto, appunto, “Ingengeria”, non è passata affatto inosservata ai tanti, tantissimi presenti. L’immagine è diventata virale. E così, in un lampo, l’immagine ha iniziato a correre e a diventare virale sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaffe sul palco delle lauree, nel totem spunta “Ingengeria”

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