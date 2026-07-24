Fulgrim | la tragedia della perfezione

Tra tutti i romanzi della saga dell’ Eresia di Horus, “Fulgrim” di Graham McNeill occupa un posto particolare: non racconta la storia di un Primarca debole, invidioso o già segnato da un difetto evidente, ma quella di un essere che incarna, più di ogni altro fratello, l’ideale imperiale di perfezione. Fulgrim, signore degli Emperor’s Children, è l’artista-guerriero per eccellenza: un condottiero che vede nella guerra, nella politica e persino nella genetica dei propri Astartes un’estensione della propria ricerca estetica. È proprio questa ambizione totalizzante, il rifiuto di ogni limite, ogni imperfezione, ogni compromesso, a renderlo il bersaglio ideale per la corruzione del Chaos. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Fulgrim: The Primarch Destroyed by Perfection | Warhammer 40K Lore

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