Fulgrim | la tragedia della perfezione
Un romanzo della saga dell’Eresia di Horus, “Fulgrim” di Graham McNeill, si concentra sulla storia di un personaggio che rappresenta l’incarnazione della perfezione imperiale. La narrazione descrive un essere che, tra tutti i fratelli, incarna maggiormente l’ideale di perfezione. La trama si sviluppa attorno a un percorso che mette in evidenza la sua trasformazione, senza riferimenti a debolezze o difetti evidenti.
Tra tutti i romanzi della saga dell’ Eresia di Horus, “Fulgrim” di Graham McNeill occupa un posto particolare: non racconta la storia di un Primarca debole, invidioso o già segnato da un difetto evidente, ma quella di un essere che incarna, più di ogni altro fratello, l’ideale imperiale di perfezione. Fulgrim, signore degli Emperor’s Children, è l’artista-guerriero per eccellenza: un condottiero che vede nella guerra, nella politica e persino nella genetica dei propri Astartes un’estensione della propria ricerca estetica. È proprio questa ambizione totalizzante, il rifiuto di ogni limite, ogni imperfezione, ogni compromesso, a renderlo il bersaglio ideale per la corruzione del Chaos. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Fulgrim: The Primarch Destroyed by Perfection | Warhammer 40K Lore
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