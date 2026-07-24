Il limone diventa il protagonista del beauty trend dell’estate 2026, con il suo colore giallo brillante e il profumo fresco. Dopo banana, ciliegia e cocco, il limone si impone nei prodotti skincare, profumi e cosmetici per il corpo. La sua presenza dona un tocco di luminosità e leggerezza, richiamando l’atmosfera mediterranea e le vacanze estive. La tendenza si concentra sull’effetto rinvigorente e frizzante che questo ingrediente naturale può offrire ai prodotti di bellezza.

D opo la banana, la ciliegia e il cocco, l’estate 2026 incorona un nuovo ingrediente protagonista del beauty case: il limone. Non solo per il suo profumo: il suo colore giallo brillante, la sua immediata di freschezza ne fanno l’ingrediente beauty del momento, capace di rendere frizzante skincare, profumi e prodotti per il corpo. Così, da un lato la cosmetica sfrutta i suoi antiossidanti e la profumeria le note esperidate, sempre più luminose, verdi e sofisticate. Il risultato? Un beauty trend che sa di Costiera Amalfitana e limonata ghiacciata. Beauty case a prova di aereo: cosa portare in vacanza X Leggi anche › Agrumi: gli ingredienti beauty estivi che mettono il buonumore Limone, il nuovo ingrediente beauty dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fresco, luminoso e irresistibilmente mediterraneo. Il limone è il protagonista del beauty trend dell'estate 2026: illumina la pelle e porta nei profumi tutta la leggerezza delle vacanze

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