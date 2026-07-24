Francesca Gambacorta, nota come FraFoodLove, ha condiviso di preferire uno spaghetto al pomodoro preparato con pochi ingredienti di qualità. La chef e food creator, con oltre 700mila follower su Instagram, ha spiegato che cucinare per lei significa prendersi cura di sé e degli altri, trasformando la passione nata da bambina in una professione.

Cucinare non significa solo preparare un piatto, ma prendersi cura di sé e degli altri. È questa la filosofia di Francesca Gambacorta, in arte FraFoodLove, chef, personal chef e food creator da 747mila follower su Instagram che ha trasformato una passione coltivata fin da bambina in una professione. Dopo un passato nel mondo del teatro, oggi racconta la cucina attraverso ricette semplici, ingredienti di qualità e un'idea di benessere che non passa dalle rinunce, ma dall'equilibrio. Perché, come spiega in questa intervista, mangiare bene significa prima di tutto vivere il cibo con piacere e consapevolezza. Francesca, la cucina per te non è solo nutrimento, ma anche emozione e condivisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesca Gambacorta: "Il segreto? Pochi ingredienti, di qualità. Amo lo spaghetto al pomodoro"

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