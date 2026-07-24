FOTO Benevento nuove strutture dell’Asl di assistenza territoriale
Sono state inaugurate undici case di comunità e quattro ospedali di comunità nella regione. Ogni distretto sanitario dispone di una casa di comunità hub. Le nuove strutture fanno parte della rete territoriale dell’Asl. La realizzazione mira a potenziare l’assistenza territoriale e migliorare l’offerta sanitaria locale. La presentazione delle strutture è avvenuta in un evento pubblico, senza specificare le date di apertura o dettagli sui servizi offerti.
Tempo di lettura: 2 minuti Le nuove strutture della rete territoriale della sanità sannita con undici case di comunità e quattro ospedali di comunità con una casa di Comunità hub per ogni distretto sanitario. E’ questa la dotazione nuova dei servizi sanitari sul territorio che sono stati completati il 30 giugno scorso e che è stata illustrata questa mattina nella sala conferenze di via Oderisio sede dell’Asl le nuove strutture dell’Asl di assistenza territoriale davanti al Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Presenti numerosi sindaci, autorità civili e militari, con il Prefetto Raffaella Moscarella, il Questore Giovanni Leuci, il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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