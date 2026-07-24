FOTO Benevento nuove strutture dell’Asl di assistenza territoriale

Notizia in breve

Sono state inaugurate undici case di comunità e quattro ospedali di comunità nella regione. Ogni distretto sanitario dispone di una casa di comunità hub. Le nuove strutture fanno parte della rete territoriale dell’Asl. La realizzazione mira a potenziare l’assistenza territoriale e migliorare l’offerta sanitaria locale. La presentazione delle strutture è avvenuta in un evento pubblico, senza specificare le date di apertura o dettagli sui servizi offerti.