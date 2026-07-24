forte dei marmi e il volo di 750 droni omaggio di luci e colori alla storia di vittoria apuana

A Forte dei Marmi, questa sera alle 21:30, si è svolto uno spettacolo con 750 droni che hanno illuminato il viale a mare. L’evento ha riprodotto luci e colori in omaggio alla storia di Vittoria Apuana. La manifestazione ha coinvolto il centro cittadino, attirando numerosi spettatori. Non sono stati segnalati incidenti o problemi tecnici durante la performance. La serata si è conclusa senza ulteriori eventi di rilievo.

Forte dei Marmi (Lucca), 24 luglio 2026 – Show suggestivo stasera a Forte dei Marmi con un evento davvero unico. Dalle 21,30 infatti il viale a mare sarà chiuso al transito per lo spettacolo aereo dei pyrodroni (droni modernissimi con fuochi d’artificio e luci a led) che per il secondo anno consecutivo si involeranno dal bagno Alpemare per regalare un serata unica visibile a 12 chilometri di distanza. Infatti tra le 22.30 e mezzanotte, la spiaggia di Vittoria Apuana di fronte a via Padre Ignazio da Carrara tornerà ad ospitare lo spettacolo di droni in forma ancor più potenziata: stavolta ci saranno ben 750 apparecchi (rispetto ai 550 del 2025) per trasformare il cielo in una scenografia in movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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