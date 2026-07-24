Forbidden Fruit anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026 | la morte di Halit

Da davidemaggio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Halit Argun muore dopo essere caduto dalle scale in seguito a una discussione con Yildiz, Sahika e Ender. L’incidente si verifica nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in programmazione dal 27 al 31 luglio 2026. La morte del personaggio rappresenta un punto di svolta nella trama della serie.

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© US Mediaset Tutto sta per cambiare a Forbidden Fruit. Nel corso dei prossimi episodi della dizi, Halit Argun muore dopo una caduta dalle scale causata da una discussione con Yildiz, Sahika e Ender. Spaventate, le tre donne si mettono d’accordo sulla versione da dare alla polizia e riescono a fare archiviare l’accaduto come un incidente. Nei prossimi giorni,  Forbidden Fruit  è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. È possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2026. Lunedì 27 luglio 2026: Kerim viene arrestato. La situazione alla villa precipita quando l’arrivo di Yi?it provoca l’irritazione di Halit, innescando un acceso scontro tra lui ed Ender sulla gestione dei figli e della casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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