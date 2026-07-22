Nella settimana dal 27 al 31 luglio, Forbidden Fruit propone nuove puntate con diversi colpi di scena. Mert tradisce Kerim, portandolo all’arresto, mentre Halit muore. Gli episodi saranno trasmessi quotidianamente in daytime, offrendo ai fan nuovi sviluppi sulla trama e sui personaggi.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 27 al 31 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo il doppio gioco di Mert, che dopo aver architettato con Kerim un furto ai danni di Halit, tradisce il “socio” facendolo arrestare. Poco dopo Halit Argun perde la vita in un “incidente”. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 27 al 31 luglio. Con l’arrivo di Yigit alla villa, l’atmosfera si fa davvero tesa. Halit reagisce mostrandosi irritato e discurendo con Ender riguardo alla gestione della casa e dei figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026: Mert tradisce Kerim e lo fa arrestare, Halit muore

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 13 al 17 Luglio Niente Yildiz o Sahika: Halit sposa Ender!

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