Forbidden fruit 4 replica puntata 24 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, venerdì 24 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4, disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Yildiz, sconvolta per aver perso l’affidamento del figlio, decide di allearsi con Sahika, sua ex nemica, per pianificare una vendetta contro Halit ed Ender. La scena si svolge tra tensioni e decisioni improvvise, con i personaggi che mettono in atto le loro strategie.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Yildiz, disperata per aver perso l’affidamento del figlio, accetta un’alleanza inaspettata con la sua ex nemica Sahika per vendicarsi di Halit ed Ender. Il loro piano prevede l’inserimento di Yigit nella villa di Halit per creare tensioni interne, sfruttando il risentimento del ragazzo verso la madre Ender. Nel frattempo, Ender cerca di sbarazzarsi della domestica Aysel, fedele a Yildiz, per sostituirla con una tata di sua scelta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 53 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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