Fondi IeFP in Molise bando da 1,8 milioni contro l’abbandono scolastico Domande dal 22 luglio al 5 agosto per enti di formazione

La regione Molise ha aperto un bando da oltre 1,8 milioni di euro destinato a enti di formazione per sostenere i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) basati sull'apprendimento duale. Le domande possono essere presentate dal 22 luglio al 5 agosto. Il finanziamento mira a ridurre l'abbandono scolastico attraverso percorsi che combinano formazione in aula e in azienda.

La Regione Molise stanzia oltre 1,8 milioni di euro per finanziare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) strutturati secondo il modello dell'apprendimento duale. Le segreterie didattiche degli enti interessati avranno una finestra temporale ben precisa per farsi avanti: l'invio delle domande parte il 22 luglio 2026 e si chiude il 5 agosto 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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