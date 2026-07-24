Fondi celebra Egidio Rinaldi | al Chiostro di San Francesco la mostra tra storia e mito

A Fondi è stata inaugurata una mostra dedicata a Egidio Rinaldi presso il Chiostro di San Francesco. L’esposizione, promossa dall’Associazione Pro Loco Fondi APS con il patrocinio comunale, presenta fotografie, documenti e oggetti che raccontano la vita e le imprese del personaggio. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali. La mostra resterà aperta fino alla fine di luglio.

Fondi 24 luglio 2026 – L’ Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio del Comune di Fondi e la promozione del Convento dei Frati Minori – Parrocchia San Francesco d’Assisi di Fondi, presenta la mostra personale “Egidio Rinaldi – Scultore di Storia e Mito”, un importante appuntamento culturale dedicato a uno degli artisti più originali e rappresentativi del panorama artistico del territorio. L’esposizione sarà allestita dal 1° al 16 agosto 2026 negli spazi del Chiostro comunale di San Francesco d’Assisi e offrirà ai visitatori un affascinante percorso attraverso le opere di uno scultore capace di trasformare la materia in emozione, memoria e poesia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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