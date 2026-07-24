Una petroliera legata alla Russia è stata intercettata in Sicilia da una missione navale europea, sospettata di operare in violazione delle sanzioni. La nave è stata fermata e sottoposta a controllo, mentre si indaga sulla sua provenienza e sulle rotte seguite. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio delle flotte russe, con alcuni porti europei che continuano a ricevere o transitare navi sospette senza controlli stringenti.

Flotta ombra russa, il nuovo caso in Sicilia (dove una missione navale europea ha abbordato una petroliera legata alla Russia, sospettata di navigare sotto falsa bandiera) riapre la questione legata al contrabbando di greggio (e non solo) nel Mediterraneo e accende un nuovo fascio di luce su quel pericoloso assist dei paesi filorussi che vi si affacciano. Fino ad oggi Bruxelles ha sanzionato quasi 600 navi sospettate di far parte della rete. Tutte operative e attenzionate dall’iniziativa navale mediterranea Eunavformed Irini. La nave in questione, la South Star, batteva bandiera del Camerun e si trovava nel Mediterraneo occidentale, dopo essere partita dal porto tunisino di Radés il 10 luglio scorso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Flotta ombra russa, quali sono i porti che chiudono un occhio?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Navi Attaccate, Cargo Sequestrato: Flotta Ombra Russa Cade nel Baratro Finanziario

Notizie e thread social correlati

Macron ha dichiarato che la marina francese avrebbe abbordato una petroliera appartenente alla “flotta ombra” russaLa marina francese ha intercettato e abbordato una petroliera di nome Tagor, che proveniva dalla Russia.

Londra ferma una petroliera della “flotta ombra” russa nella ManicaNelle prime ore di domenica, i marines britannici hanno fermato nel Canale della Manica una petroliera battente bandiera del Camerun, ritenuta...

Temi più discussi: Ucraina, Kiev: Colpite 7 navi della flotta ombra russa: le immagini dei droni marini in azione; Zelensky: 'Colpite due petroliere della flotta ombra russa e quattro mercantili nel Mar Nero'; Petroliera della flotta ombra russa intercettata da una nave da guerra della Marina italiana al largo della Sicilia, l'abbordaggio dei...; Aerei SBS ucraini abbattono altre 11 navi della flotta ombra russa nel Mar d'Azov.

Sospetta petroliera della flotta ombra russa fermata al largo della Sicilia, l'intervento a bordo della Marina italiana x.com

Flotta ombra russa, quali sono i porti che chiudono un occhio?Flotta ombra russa, il nuovo caso in Sicilia (dove una missione navale europea ha abbordato una petroliera legata alla Russia, sospettata di navigare sotto falsa bandiera) riapre la questione legata a ... formiche.net

Ecco come l’Ue rafforza la missione Atalanta contro la flotta ombra russaL'Ue amplia la missione antipirateria Atalanta nel Corno d'Africa per contrastare la cosiddetta flotta ombra russa. startmag.it

L'Ucraina colpisce 3 petrolieri della flotta ombra nel Mar Nero e depositi di petrolio nel sud-ovest della Russia, dice Zelensky reddit