Flop al Bando sport e periferie 2026 Esclusa la gradinata del Blasone

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il dipartimento per lo Sport ha annunciato i risultati del Bando sport e periferie 2026. La gradinata del “Blasone” è stata esclusa dai progetti finanziati. Il Comune di Gualdo Cattaneo ha ricevuto la notizia con soddisfazione, mentre quello di Foligno esprime delusione. Nessun contributo è stato assegnato alla riqualificazione di alcune strutture sportive. La comunicazione riguarda i fondi destinati alla riqualificazione di impianti sportivi nelle periferie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bando sport e periferie 2026: esulta il Comune di Gualdo Cattaneo, amarezza invece per quello di Foligno. Il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce il bando, ha reso noti i risultati per l’affidamento di contributi economici per la riqualificazione degli impianti sportivi. Al bando avevano partecipato sia il Comune di Gualdo Cattaneo, sia quello di Foligno con i rispettivi progetti di riqualificazione del campo da calcio della frazione di Marcellano e della tribuna dello Stadio “Enzo Blasone“. L’intervento programmato dal Comune di Gualdo Cattaneo, è stato approvato e finanziato. Il progetto nella graduatoria finale ha ottenuto il 28° posto con 88 punti, su 947 Comuni partecipanti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

flop al bando sport e periferie 2026 esclusa la gradinata del blasone
© Lanazione.it - Flop al Bando sport e periferie 2026. Esclusa la gradinata del “Blasone“
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fiumicino candida il nuovo palazzetto dello sport di Aranova al bando “Sport e Periferie”Il Comune di Fiumicino ha annunciato la candidatura di un nuovo palazzetto sportivo polifunzionale ad Aranova, in località Muracciole, al bando...

Anzio perde il bando Sport e Periferie: il campo delle Falasche resta al paloIl bando Sport e Periferie è stato annullato, lasciando il campo delle Falasche ad Anzio senza finanziamenti.

Si parla di: Flop al Bando sport e periferie 2026. Esclusa la gradinata del Blasone; Polizia locale, flop del bando estivo: prendono servizio solo quattro agenti.

flop al bando sportFlop al Bando sport e periferie 2026. Esclusa la gradinata del BlasoneBando sport e periferie 2026: esulta il Comune di Gualdo Cattaneo, amarezza invece per quello di Foligno. Il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce il band ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web