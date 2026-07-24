Il dipartimento per lo Sport ha annunciato i risultati del Bando sport e periferie 2026. La gradinata del “Blasone” è stata esclusa dai progetti finanziati. Il Comune di Gualdo Cattaneo ha ricevuto la notizia con soddisfazione, mentre quello di Foligno esprime delusione. Nessun contributo è stato assegnato alla riqualificazione di alcune strutture sportive. La comunicazione riguarda i fondi destinati alla riqualificazione di impianti sportivi nelle periferie.

Bando sport e periferie 2026: esulta il Comune di Gualdo Cattaneo, amarezza invece per quello di Foligno. Il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce il bando, ha reso noti i risultati per l’affidamento di contributi economici per la riqualificazione degli impianti sportivi. Al bando avevano partecipato sia il Comune di Gualdo Cattaneo, sia quello di Foligno con i rispettivi progetti di riqualificazione del campo da calcio della frazione di Marcellano e della tribuna dello Stadio “Enzo Blasone“. L’intervento programmato dal Comune di Gualdo Cattaneo, è stato approvato e finanziato. Il progetto nella graduatoria finale ha ottenuto il 28° posto con 88 punti, su 947 Comuni partecipanti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flop al Bando sport e periferie 2026. Esclusa la gradinata del “Blasone“

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