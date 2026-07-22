Anzio perde il bando Sport e Periferie | il campo delle Falasche resta al palo
Il bando Sport e Periferie è stato annullato, lasciando il campo delle Falasche ad Anzio senza finanziamenti. Dopo anni di lavori di ristrutturazione interrotti e atti vandalici, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare ancora una volta l’apertura del nuovo impianto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare una nuova data. La struttura rimane inattiva e senza utilizzo, mentre le procedure di finanziamento vengono sospese.
Anzio, 22 luglio 2026 – Non c’è pace per il campo sportivo delle Falasche ad Anzio. Dopo l’abbandono, gli interminabili lavori di ristrutturazione e gli atti vandalici, arriva una nuova batosta per l’amministrazione comunale, che dovrà rinviare nuovamente il taglio del nastro. Il Dipartimento per lo Sport ha infatti pubblicato le graduatorie dell’annuale bando Sport e Periferie, destinato a finanziare interventi sugli impianti sportivi per migliorare la qualità urbana, il tessuto sociale e la sicurezza — temi che i cittadini di Anzio avvertono oggi come estremamente attuali. Il Comune di Anzio aveva presentato un progetto per un co-finanziamento di circa 1,5milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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