Anzio perde il bando Sport e Periferie | il campo delle Falasche resta al palo

Notizia in breve

Il bando Sport e Periferie è stato annullato, lasciando il campo delle Falasche ad Anzio senza finanziamenti. Dopo anni di lavori di ristrutturazione interrotti e atti vandalici, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare ancora una volta l’apertura del nuovo impianto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare una nuova data. La struttura rimane inattiva e senza utilizzo, mentre le procedure di finanziamento vengono sospese.