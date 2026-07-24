Mathieu Flamini, ex calciatore, ha dichiarato che Galliani rappresenta la storia del calcio e che Ronaldinho è un dono di dio. Ha aggiunto che il Milan ha bisogno di determinati elementi per ripartire. Dopo aver terminato la carriera, Flamini si è dedicato agli affari, creando un’azienda di energia pulita e una di cosmetici ecologici.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Mathieu Flamini è diventato un imprenditore di successo, fondando un'impresa di energia pulita e una compagnia di cosmetici ecologici. L'ex centrocampista ha vestito la maglia del Milan dal 2008 al 2013, vincendo da protagonista lo scudetto del 2011. Intervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', il francese è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero e della nuova vita da uomo d'affari. Milan, l'intervista a Mathieu Flamini. Flamini ha iniziato la propria carriera da imprenditore proprio durante la parentesi al Milan, come raccontato da lui stesso nel corso della chiacchierata. > "Sono stato davvero fortunato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Flamini: "Galliani è la storia del calcio. Ronaldinho un dono di dio. Ecco cosa serve al Milan per ripartire"

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