Del Piero e la crisi del calcio italiano | Ecco cosa serve Mondiale? Con l’Italia vale doppio | VIDEO CM
L’ex calciatore di lunga carriera e campione del mondo del 2006 è stato ospite a Milano per un evento dedicato ai Mondiali. Durante l’intervento, ha parlato delle emozioni vissute durante il torneo tedesco e ha commentato la situazione del calcio italiano, sottolineando la necessità di alcuni cambiamenti per migliorare il livello complessivo. Ha anche fatto riferimento alle sfide attuali e alla valenza delle competizioni internazionali per il nostro movimento calcistico.
L’ex leggenda della Nazionale e della Juventus ha ricordato le emozioni e il trionfo di Germania 2006 Ospite d’eccezione per la ‘Lego Editions Mondiali’ nel cuore di Milano. In zona Porta Nuova, presso la Samsung Arena, sul palco dell’evento tra i protagonisti c’era anche Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus e della Nazionale. Alex Del Piero all’evento Lego – Calciomercato.it Con ‘Pinturicchio’ – vista anche l’occasione – era scontato un ricordo del trionfo dell’ Italia nel Mondiale del 2006 in Germania: “Se sognavo di vincere la Coppa del Mondo? Il primo Mondiale che ho seguito da bambino è stato quello del 1982 e un po’ di pressione l’hanno messa (ride, ndr). 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Boban-Del Piero e la crisi dei talenti in Italia: l'analisi
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