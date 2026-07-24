Fiumicino la DRT Family conquista l’Italia della break dance

Da ilfaroonline.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La DRT Family, gruppo di break dance di Fiumicino, è stato riconosciuto come uno dei protagonisti principali a livello nazionale. Il gruppo è guidato da Casini Renato, conosciuto come Rigs, con il supporto di Luca Di Manno, detto Glove.

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Fiumicino, 24 luglio 2026 – “La DRT Family, per chi non lo sapesse, è il gruppo storico di Break Dance di Fiumicino, capitanato da Casini Renato, in arte Rigs, con il supporto dell’aiuto trainer Luca Di Manno, in arte Glove. È un collettivo che da 18 anni, grazie ai suoi componenti passati e presenti, rappresenta Fiumicino attraverso i suoi atleti in tutta Italia e all’estero. Nel corso degli anni, il gruppo ha conquistato 12 titoli italiani, oltre 20 podi, e vanta nel proprio background innumerevoli partecipazioni a eventi di rilevanza nazionale e internazionale”, si legge in un comunicato. Anche quest’anno le B-Girl e i B-Boy della D.R.T. si sono distinti, portando a casa importanti risultati: Giuseppe De Luca, AKA TooMuch, conquista il terzo posto nella categoria 8-11. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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