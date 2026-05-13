Chiara e Sara le fan della Royal Family | La seguiamo in Italia e all' estero
Chiara e Sara sono due appassionate della famiglia reale inglese e si trovano in piazza Prampolini a Reggio Emilia, dove hanno deciso di partecipare a un evento dedicato ai fan. Entrambe hanno dichiarato di seguire con interesse le vicende della famiglia reale sia in Italia sia all'estero. Le due donne hanno spiegato di aver viaggiato appositamente per assistere all'iniziativa e di essere appassionate di tutto ciò che riguarda i membri della famiglia reale britannica.
Due fan della famiglia reale inglese presenti in piazza Prampolini a Reggio Emilia per la principessa Kate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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