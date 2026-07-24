Fiumicino da domani arrivano le strisce blu | tariffe orari e zone

Da domani, a Fiumicino, entreranno in vigore le nuove strisce blu. Sono state approvate tariffe, orari e zone di applicazione. Le aree di sosta a pagamento saranno attive durante i giorni feriali, con fasce orarie definite. La modifica riguarda diverse zone della città, con tariffe variabili a seconda delle aree. La gestione delle aree sarà affidata a un nuovo servizio di sorveglianza e controllo. La misura si applica immediatamente, senza ulteriori proroghe.

Fiumicino, 24 luglio 2026 – Una svolta attesa per la mobilità del territorio prende finalmente forma. Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale, il Comune di Fiumicino, a partire da domani 25 luglio 2026, avvia la sperimentazione della sosta tariffata nelle aree a maggiore vocazione turistica e commerciale, affidandone la gestione alla società in house Servizi Civici S.p.A. fino al 31 luglio 2027. L’intervento nasce dalla volontà di garantire una gestione pubblica, moderna e trasparente dei parcheggi, migliorare la rotazione degli stalli e rendere più agevole l’accesso alle zone più frequentate del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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