Finti carabinieri truffano un' anziana a Desenzano quelli veri li intercettano e li arrestano

Notizia in breve

Due persone che si spacciavano per carabinieri sono state arrestate dopo aver truffato un’anziana a Desenzano. La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che i falsi agenti stavano indagando su un caso di frode e che per evitare problemi avrebbe dovuto pagare una somma di denaro. Le forze dell’ordine reali sono intervenute e hanno fermato i due uomini, che erano riusciti a ottenere denaro dalla donna.