Finti carabinieri truffano un' anziana a Desenzano quelli veri li intercettano e li arrestano
Due persone che si spacciavano per carabinieri sono state arrestate dopo aver truffato un’anziana a Desenzano. La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che i falsi agenti stavano indagando su un caso di frode e che per evitare problemi avrebbe dovuto pagare una somma di denaro. Le forze dell’ordine reali sono intervenute e hanno fermato i due uomini, che erano riusciti a ottenere denaro dalla donna.
È un grande classico del varietà della truffa: la tecnica dei finti carabinieri. Il familiare svolgimento: individuazione della vittima, meglio se anziana eo di condizione fragile; telefonata del falso appartenente alle forze dell’ordine (meglio adottare un tono rassicurante); creazione di un’emergenza credibile, ottimo se riguarda un parente prossimo in apparente difficoltà; si può procedere con la richiesta di denaro o di preziosi; ed ecco gli altri complici presentarsi alla porta della nonna, bussare, introdursi in casa e recuperare agilmente la refurtiva; quindi, la rapida fuga. Questa volta però il tentativo dei bassotti 176-176,... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
Roma, finto carabiniere smascherato da un'anziana - Ore 14 del 28/01/2026
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