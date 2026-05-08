Finti carabinieri truffano una donna di 89 anni | inseguiti e bloccati in autostrada da quelli veri

Due uomini che si spacciavano per carabinieri hanno tentato di raggirare una donna di 89 anni, ma sono stati fermati e arrestati dopo un inseguimento lungo l'autostrada. La donna è stata avvicinata mentre era in auto e, secondo quanto ricostruito, i falsi carabinieri le hanno chiesto di scendere e l’hanno minacciata di essere coinvolta in un’indagine. I reali carabinieri, intervenuti, hanno intercettato i sospettati e li hanno arrestati.

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Si sono finti carabinieri per derubare un'anziana, ma sono stati intercettati e arrestati dopo un inseguimento sull'autostrada. In manette sono finiti due uomini residenti a Torino, intercettati dai carabinieri della compagnia di Verbania subito dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Truffa, i finti carabinieri fermati da quelli veri"Signora, siamo i carabinieri: suo marito è stato arrestato e servono dei soldi per scarcerarlo, tra poco passeremo a casa sua". Leggi anche: "Ci dia tutto l'oro": finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Finti Carabinieri truffano un anziano: arrestati dalla Polizia Stradale di Novara - Polizia di Stato; Ci dia tutto l'oro: finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti; L'anziana non cade nella truffa e fa arrestare i due finti carabinieri; Poppi: due arresti per la truffa dei finti carabinieri. Finti carabinieri truffano un’anziana ma vengono presi. Dai militari veriLa vittima aveva consegnato preziosi e contanti per circa 5mila euro. Decisive le chiamate dei cittadini al numero di emergenza ... lanuovariviera.it Venaria, finti carabinieri truffano un’anziana: portati via oro e soldiUna telefonata costruita ad arte, la paura per il figlio e pochi minuti per decidere. È bastato questo a dei truffatori per raggirare una pensionata di 80 anni a Venaria Reale, derubandola di oro e de ... giornalelavoce.it StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Tentata truffa ai danni di due anziani a Monticchio: “Si sono finti carabinieri per portar via l’oro. Fermati questi delinquenti” #anziani #carabinieri #manfredonia #cronaca #truffa - facebook.com facebook "Ci dia tutto l'oro": finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti ift.tt/mwNdjO0 x.com