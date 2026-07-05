Nella serata di mercoledì, i carabinieri di Capriate San Gervasio hanno sequestrato 79 chili di hashish nascosti in un suv rubato. L'operazione ha portato al fermo di alcuni sospetti coinvolti nello spaccio di droga. Il veicolo, risultato essere stato sottratto, è stato sequestrato insieme alla droga trovata all’interno. L’intervento ha interrotto un'importante attività illegale nella zona.

Un duro colpo al mercato dello spaccio nella Bergamasca è stato messo a segno nella serata di mercoledì dai carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio. I militari, durante un controllo del territorio, hanno intercettato e sequestrato un carico di 79 chili di hashish. Lo stupefacente, che sul mercato avrebbe fruttato decine di migliaia di euro, era occultato nel bagagliaio di un’auto parcheggiata in pieno centro cittadino. L’operazione è scattata intorno alle 21 in via Carabello Poma, a Suisio. L’attenzione della pattuglia è stata catturata da un suv di grosse dimensioni che non era mai stato notato prima in quella zona. Insospettiti dalla presenza del veicolo, i militari hanno effettuato un rapido controllo della targa, tramite la centrale operativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga nel suv rubato. Scatta maxi sequestro: 79 chili di hashish

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ROMA 27/03/2026 – DROGA PER POSTA, MAXI SEQUESTRO TRA ROMA E PESCARA

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