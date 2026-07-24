finalmente il sottopasso ferroviario

Notizia in breve

È stato inaugurato il nuovo sottopasso ferroviario, lungo 40 metri, con altezza di 5 metri e larghezza di 9,5 metri. Il progetto prevede due corsie, una per senso di marcia, e un percorso ciclopedonale. La struttura permette di attraversare i binari in modo sicuro e facilitare il traffico pedonale e ciclabile. La realizzazione era attesa da tempo e ora è operativa.