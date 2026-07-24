Finalmente il sottopasso ferroviario
È stato inaugurato il nuovo sottopasso ferroviario, lungo 40 metri, con altezza di 5 metri e larghezza di 9,5 metri. Il progetto prevede due corsie, una per senso di marcia, e un percorso ciclopedonale. La struttura permette di attraversare i binari in modo sicuro e facilitare il traffico pedonale e ciclabile. La realizzazione era attesa da tempo e ora è operativa.
Due corsie, una per senso di marcia, più un percorso ciclopedonale. Lunghezza 40 metri, altezza di 5 e larghezza di 9,5. Il momento tanto atteso è arrivato: inaugurato ieri il sottopasso sostitutivo del passaggio a livello di via Piani Selvetta ricadente nei Comuni di Forcola, Colorina e Buglio in Monte e realizzato da Rfi (Gruppo Fs italiane) con investimento di 21 milioni (a valere su 66 milioni di finanziamento del Decreto Olimpiadi) e poco meno di sei anni di lavoro. Oltre al sottopasso, l’opera prevede rampe di accesso e la viabilità di collegamento per uno sviluppo complessivo di 450 metri. A dimostrazione della rilevanza strategica di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ha finalmente riaperto al pubblico il sottopasso della stazione ferroviaria di Isernia - 01/04/2026
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