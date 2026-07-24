La partita si è svolta in due sere, con il Fasma Group che ha conquistato la vittoria. La squadra, composta da giocatori come Manfredi, Barsottelli, Sapienza, Silva Tulio, Bruno Xavier, Colombi, Tancredi, Santini S., ha prevalso sugli avversari. La finale ha visto un confronto serrato tra il Fasma Group FC e il team Dado Why Not?, conclusosi con il successo del primo.

fasma group 3 hotel bella riviera 1 FASMA GROUP FC DADO WHY NOT?: Manfredi, Barsottelli, Sapienza, Silva Tulio, Bruno Xavier, Colombi, Tancredi, Manfredi, Santini S., Tofanelli, Cinquini. All. Santini D., Diridoni. HOTEL BELLA RIVIERA: D’Onofrio G., D’Onofrio M., Laucci, Bartoli, Ghilarducci M., Ghilarducci D., Galli, Capo, Remedi, Barsotti, Ceciarini, Desogus. All. Valenzi. Reti: Bruno Xavier, Silva Tulio, Sapienza; Remedi. VIAREGGIO – Il Fasma Group Fc Dado Why Not? vince la ventunesima edizione del Memorial Matteo Valenti. Un’edizione che farà la storia, perché la prima senza l’amato dj Andrea Paci e la prima in cui la finalissima si è dovuta giocare nell’arco di due giornate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finale giocata in due sere. Il trionfo del Fasma Group

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