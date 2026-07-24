Figli e nipoti d’arte e una colonia portoghese | altri nomi per il nuovo Pontedera

Da corrieretoscano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pontedera ha annunciato l’ingaggio di dieci nuovi giocatori per la stagione 2026-27, tra cui Arman Dzankovic. Nato nel 2002, il calciatore bosniaco, che possiede anche il passaporto norvegese, ha disputato più di 60 partite tra prima e seconda divisione in Bosnia, vincendo una coppa nazionale con il Velez Mostar.

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PONTEDERA – Il Pontedera ufficializza dieci nuovi innesti che entreranno a far parte della Prima Squadra per la stagione sportiva 202627. Arman Dzankovic (2002): esterno d’attacco bosniaco con passaporto norvegese, ha collezionato oltre 60 presenze tra prima e seconda serie bosniaca, vincendo una Coppa di Bosnia con il Velez Mostar. Vanta trascorsi nelle nazionali giovanili della Bosnia. Enriko Deda (2007): attaccante italo-albanese, cresciuto nei vivai di Pordenone, Cosenza, Chievo Verona e Novara, arriva da una stagione in serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Portogruaro. Lorenzo Del Piero (2007): punta centrale, ex Juve Stabia, Trento e Pordenone, nella passata stagione ha militato nell’Fc Paradiso, in terza divisione svizzera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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