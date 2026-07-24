A Fiesole, al Teatro Romano, si tiene lo spettacolo ‘Jannacci e dintorni’. La rappresentazione ripercorre la figura di Enzo Jannacci e il periodo storico in cui visse, con riferimenti a artisti come Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Dario Fo, Cochi e Renato, Paolo Conte e Walter Chiari. La serata si focalizza sulla musica e la cultura di quell’epoca, senza ulteriori dettagli sugli interpreti o sul programma.

Fiesole (Firenze), 24 luglio 2026 - Enzo Jannacci e la meravigliosa epoca del mondo che lo circondava: nei suoi dintorni troviamo personaggi mitici come Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Dario Fo, Cochi e Renato, Paolo Conte, Walter Chiari e tanti altri. Una storia un po' narrata e un po' cantata da Simone Colombari e Max Paiella e la loro big band in un intreccio di teatro, musica e cultura popolare. Nell’ambito dell’estate fiesolana lo spettacolo ‘ Jannacci e dintorni’ andrà in scena al teatro Romano di Fiesole martedì 28 luglio alle ore 21,15, con Simone Colombari e Max Paiella. E con Attilio Di Giovanni al pianoforte e direzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, in scena lo spettacolo ‘Jannacci e dintorni’ al Teatro Romano

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