Questo fine settimana si svolge la Festa della cozza e della vongola romagnola, organizzata dall’associazione locale con il patrocinio comunale. L’evento inizia questa sera in piazza Spose dei Marinai, con degustazioni di pesce nostrano e musica dal vivo. La manifestazione celebra due prodotti simbolo della riviera, attirando visitatori e appassionati del settore ittico. L’area sarà allestita con stand e spazi dedicati, in un contesto di eventi gastronomici e musicali.

Questo fine settimana si tiene la ’’. L’appuntamento, organizzato dall’associazione ’Tra il cielo e il mare’ con il patrocinio del Comune di Cesenatico, si inaugura questa sera in piazza Spose dei Marinai, per celebrare due prodotti simbolo della nostra riviera, con pesce nostrano e tanta musica dal vivo. Il menù è un piccolo viaggio nella tradizione marinara romagnola, con piatti e bevande a prezzi contenuti. Oltre alle prelibatezze dello stand gastronomico che aprirà alle 19, per tre sere si terranno dei concerti. Questa sera alle 21.30 si esibirà la Banda 49 che proporrà ’note in cantina’. Domani sera, sabato 25 luglio, lo stand aprirà sempre alle 19 e a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della cozza e della vongola romagnola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Marina di Ravenna torna la 'Festa della cozza'

Meno impatto, più mare: la Vongola Romagnola scommette sulla pesca del futuroLa Vongola Romagnola punta a ridurre l’impatto ambientale della pesca, concentrandosi su metodi sostenibili e preservando le risorse marine.

Temi più discussi: Festa della cozza e della vongola romagnola; Due weekend con la Festa della Cozza Selvaggia a Marina di Ravenna; La 13esima edizione della festa della cozza chiude con oltre 10mila piatti serviti; Secondo weekend della Festa della Cozza Selvaggia di Marina con visita ai bunker, show cooking di Nevio Ronconi e gli Amarcord.

Festa della Cozza Selvaggia, Monti: Valorizza identità e turismo del territorio x.com

Festa della cozza e della vongola romagnolaQuesto fine settimana si tiene la ’Festa della cozza e della vongola romagnola’. L’appuntamento, organizzato dall’associazione ’Tra il cielo e il mare’ con il patrocinio del Comune di Cesenatico, si i ... ilrestodelcarlino.it

Castro Marina: tre giorni di Festa della Cozza Castrense tra gusto e spettacoloA Castro Marina, nel cuore del Salento, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la Festa della Cozza Castrense. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 ... it.blastingnews.com