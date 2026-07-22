Il 1 agosto Napoli celebra i 100 anni del club di calcio con una giornata dedicata. La città si colora di azzurro e si svolgono varie iniziative organizzate con la Regione Campania e il Comune. L’evento include eventi pubblici e attività commemorative, rendendo il giorno simbolico per la memoria collettiva partenopea. La festa rappresenta un momento di ricordo e di celebrazione per il secolo di storia del club.

Il 1 agosto Napoli si tinge di azzurro per festeggiare i 100 anni del club azzurro di calcio. Ricco il programma di celebrazioni, organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli: una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo, e oltre, di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Si tratterà di un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 19. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Festa del Centenario del Napoli, il programma del primo agosto: la città si tinge d'azzurro

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