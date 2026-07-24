Ferrari protagoniste | ottime prestazioni nelle libere del GP Ungheria di F1
Durante le prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026, le Ferrari si sono piazzate in testa, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo. Le sessioni si sono svolte sulla pista di Budapest, con le monoposto di Maranello che hanno mostrato buone prestazioni. Hamilton ha completato il giro più rapido, lasciando le altre vetture a distanza. Nessuna informazione sulle posizioni delle altre scuderie o sui tempi complessivi.
Ferrari in Vetta nelle Libere del Gran Premio di Ungheria 2026. Hamilton Lancia la Sfida. BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La Scuderia Ferrari continua a dominare nel secondo round di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026 di Formula 1, con Lewis Hamilton che si impone decisamente. Il pilota britannico chiude la sessione con il tempo incredibile di 1’18?729, segnando un distacco di 0?148 dal suo compagno di squadra Charles Leclerc, che si piazza secondo. Questo risultato conferma una prestazione formidabile della Ferrari, la quale si è distinta anche nelle prove precedenti. Lando Norris, dopo una prima sessione non esaltante, riesce a portare la McLaren al terzo posto, con un distacco di 0?499 da Hamilton. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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