Ferrari protagoniste | ottime prestazioni nelle libere del GP Ungheria di F1

Notizia in breve

Durante le prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026, le Ferrari si sono piazzate in testa, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo. Le sessioni si sono svolte sulla pista di Budapest, con le monoposto di Maranello che hanno mostrato buone prestazioni. Hamilton ha completato il giro più rapido, lasciando le altre vetture a distanza. Nessuna informazione sulle posizioni delle altre scuderie o sui tempi complessivi.