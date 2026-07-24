Da domani al 6 settembre, la Rocca di Dozza ospita la mostra “Tropical Dream” di Regina Moscheto, organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte in collaborazione con la Galleria Bottega Gollini. L’esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata tramite email. L’inaugurazione è prevista alle 17.

Regina Moscheto in mostra alla Rocca di Dozza da domani al 6 settembre con ‘ Tropical Dream ’. L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte in collaborazione con la Galleria Bottega Gollini, verrà inaugurata alle 17 con ingresso libero fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata a [email protected]). Il percorso, curato da Agnese Tonelli, presenterà alcune tra le opere più recenti dell’artista italiana nata in Brasile. Opere che esplorano la relazione tra la figura femminile, la natura e la memoria emotiva del colore. La pittura della Moscheto, intensamente emotiva e carica di sensibilità e sensualità, affronta tematiche legate alla femminilità, alla natura e alla dimensione interiore dell’essere umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminilità in mostra. Il ‘Tropical dream’ di Regina Moscheto sbarca alla Rocca

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