Quarto di finale insidioso per Luciano Darderi, che stavolta sarà opposto al beniamino di casa Jaime Faria: analisi e pronostico del match. Dopo aver superato Pedro Martinez agli ottavi, Luciano Darderi è ora chiamato ad affrontare Jaime Faria, con il quale si contenderà un posto in semifinale all’Atp 250 di Estoril. Un rivale insidioso, essendo lui uno dei beniamini del pubblico portoghese, protagonista di un’ottima settimana e deciso, in quanto tale, a sfruttare il fattore campo per continuare a sorprendere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per l’azzurro si tratta di un passaggio delicato: in palio non c’è soltanto il pass per il penultimo atto del torneo, ma anche il riscatto dopo la finale raggiunta a Bastad e culminata, come noto, nella sconfitta arrivata per mano di Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Faria-Darderi, c’è il beniamino di casa sulla strada per la semifinale di Estoril

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