Far Away chi è Meryem e dov’è ora? Il segreto del matrimonio con Cihan

Nelle prossime puntate di Far Away si scopre che Cihan Albora aveva un legame con Meryem, donna di cui si ignora la sorte attuale. Alya, la protagonista, scopre che il marito le aveva nascosto dettagli sulla sua vita passata, in particolare riguardo a Meryem, l’unica donna che Cihan abbia amato prima di lei. La rivelazione riguarda anche il segreto del matrimonio tra Cihan e Meryem, di cui si conoscono pochi dettagli.

Le prossime puntate di Far Away portano alla luce uno dei segreti più dolorosi del passato di Cihan Albora. Dopo aver scoperto che il marito le ha nascosto una parte importante della sua vita, Alya inizia a farsi domande sul legame che lo univa a Meryem, l’unica donna che Cihan abbia amato prima di lei. Ma qual è la verità sul loro matrimonio? Cihan era innamorato di Meryem: anticipazioni Far Away. Alya viene a conoscenza del passato di Cihan grazie a una rivelazione di Mine Dogan, decisa ancora una volta a incrinare il rapporto tra i due coniugi. Infatti, è proprio la collega a raccontarle che, anni prima, Cihan era profondamente innamorato di Meryem e che i due avevano deciso di sposarsi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Clues from the Evil Mother-in-Law: Will Maryam Finally Be Found

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