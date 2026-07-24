© US Mediaset Un ricatto del perfido Demir Baybars dà il via ad una serie di tensioni nei prossimi episodi di Far Away. Quando?ahin finisce in carcere per l’omicidio di Mahmut, l’uomo fa infatti sapete a Zerrin di essere in possesso del video in grado di scagionare il fratello, visto che ha sparato all’uomo nel tentativo di disarmarlo e per proteggere Kaya. Tuttavia, per consegnare il filmato, Demir pretende che Zerrin lo sposi. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Far Away è in onda, la prossima settimana, dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Far Away, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026: Demir chiede a Zerrin di sposarlo in cambio della libertà di ?ahin

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FarAway Anticipazioni dal 20 al 24 Luglio,Kaya rapisce Zerrin Alya scopre il legame di Cihan con Min

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