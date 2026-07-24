Una scultura rappresenta una farfalla sospesa sopra una piramide di nove cuori di marmo bianco, con un serpente che tenta invano di risalire. La scena è stata realizzata come dono a una bambina, simbolo di speranza. La scena è descritta come una “fantastica storia di cuori” e rappresenta un messaggio di rinascita e speranza attraverso un’opera artistica. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle persone coinvolte o sul contesto della donazione.

C’è una farfalla che sembra sfidare la gravità. È sospesa sopra una piramide di nove cuori di marmo bianco, mentre un serpente prova invano a risalire verso la cima. È l’immagine che da oggi accoglie chi arriva all’Ospedale del Cuore di Massa, ma è soprattutto il racconto di una battaglia vinta, di una bambina salvata e di una speranza che diventa patrimonio di tutti. Con l’inaugurazione della scultura ’Fantastica storia di cuori’, Monasterio aggiunge un nuovo simbolo alla propria identità: quella di un ospedale dove ricerca, competenza e umanità camminano insieme. L’opera, firmata dallo ’scolpitore’ Mauro Bondielli e collocata all’esterno dell’ingresso dell’ospedale, nasce da una storia vera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Fantastica storia di cuori’. Dalle cure a una bambina il dono di una scultura simbolo di speranza

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