’Fantastica storia di cuori’ Dalle cure a una bambina il dono di una scultura simbolo di speranza
Una scultura rappresenta una farfalla sospesa sopra una piramide di nove cuori di marmo bianco, con un serpente che tenta invano di risalire. La scena è stata realizzata come dono a una bambina, simbolo di speranza. La scena è descritta come una “fantastica storia di cuori” e rappresenta un messaggio di rinascita e speranza attraverso un’opera artistica. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle persone coinvolte o sul contesto della donazione.
C’è una farfalla che sembra sfidare la gravità. È sospesa sopra una piramide di nove cuori di marmo bianco, mentre un serpente prova invano a risalire verso la cima. È l’immagine che da oggi accoglie chi arriva all’Ospedale del Cuore di Massa, ma è soprattutto il racconto di una battaglia vinta, di una bambina salvata e di una speranza che diventa patrimonio di tutti. Con l’inaugurazione della scultura ’Fantastica storia di cuori’, Monasterio aggiunge un nuovo simbolo alla propria identità: quella di un ospedale dove ricerca, competenza e umanità camminano insieme. L’opera, firmata dallo ’scolpitore’ Mauro Bondielli e collocata all’esterno dell’ingresso dell’ospedale, nasce da una storia vera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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