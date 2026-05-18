Pisa corre per la ricerca Mille cuori una speranza

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni passo di ciascun corridore è un aiuto concreto che avvicina la ricerca alla speranza. La "Run for Airc" è stata di nuovo un grande successo: mille partenti fra entusiasmo e palloncini, in una mattina di solidarietà e sport. Così la Torre – per una volta – più che protagonista è stata spettatrice di un evento unico nel suo genere dove sport, salute e battaglia contro il cancro trovano una sintesi naturale. "Una gran bella giornata – è entusiasta Raffaello Napoleone, presidente del comitato Toscana Airc – con tanti iscritti. Pisa ha risposto alla grande consolidando la sua corale partecipazione. Airc investe molto in questo territorio e simili iniziative rafforzano lo stretto legame fra l’associazione e la città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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