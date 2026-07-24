È iniziata la nuova edizione del Fantacampionato Gazzetta, il fantasy game ufficiale della Gazzetta dello Sport. Le iscrizioni sono aperte e permettono di partecipare a una competizione con un montepremi totale di oltre 340 mila euro. L’edizione precedente, dedicata al Mondiale, ha riscosso grande successo. I partecipanti possono iscriversi seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma ufficiale.

È tornato il Fantacampionato Gazzetta! Dopo il successo dell'edizione dedicata al Mondiale, il fantasy game ufficiale della Gazzetta dello Sport riapre le iscrizioni con il montepremi più ricco d'Italia, superiore a 340 mila euro. Ogni fantallenatore avrà a disposizione 500 fantamilioni per costruire la propria rosa composta da 21 calciatori (2 portieri, 7 difensori, 7 centrocampisti e 5 attaccanti) e un allenatore. In palio ci sono centinaia premi, tra cui due automobili (una Mazda MX-5 RF e una Mazda CX-30) tre motociclette (tre Moto Morini SEIEMMEZZO STR), 12 tv (Haier Smart TV QD-Mini LED M95 65'') e numerosi altri riconoscimenti destinati ai migliori partecipanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Gazzetta, ecco come iscriversi: in palio premi per oltre 340mila euro

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