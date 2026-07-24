Fakir Giorgia Meloni | Brava Francesca | il video che fa impazzire la sinistra
Un video mostra una donna che si frappone tra manifestanti violenti e le forze dell’ordine a Bologna. La scena si svolge mentre gruppi di persone devastano le strade. La donna viene elogiata da un esponente politico, che commenta con un commento positivo. La scena ha suscitato reazioni sui social, con molti che hanno condiviso il video e commentato l’azione della donna.
"Mentre i violenti devastavano le strade di Bologna, lei ha avuto il coraggio di frapporsi tra chi seminava violenza e le Forze dell'Ordine, nel tentativo di far prevalere il buon senso. Brava Francesca ". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sulla sua pagina Instagram, condividendo (con tanto di emoji dell'applauso) il video dell'anziana signora diventata il simbolo della Bologna che non cede al ricatto della violenza. "Un esempio per tutti quei teppisti che hanno distrutto Bologna. Brava Francesca!", si aggiunge Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commentando il post della sua leader. Nel frattempo la tragica... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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