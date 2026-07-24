Fakir Giorgia Meloni | Brava Francesca | il video che fa impazzire la sinistra

Notizia in breve

Un video mostra una donna che si frappone tra manifestanti violenti e le forze dell’ordine a Bologna. La scena si svolge mentre gruppi di persone devastano le strade. La donna viene elogiata da un esponente politico, che commenta con un commento positivo. La scena ha suscitato reazioni sui social, con molti che hanno condiviso il video e commentato l’azione della donna.