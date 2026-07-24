Abderrahim Fakir, 42 anni, è stato trovato al parco giochi per bambini prima della sua morte domenica scorsa nel quartiere Pilastro. In passato, aveva mostrato segni di forte disagio psicologico, che avevano portato a diversi interventi da parte di sanitari e forze dell’ordine.

Prima della morte avvenuta domenica scorsa al Pilastro, Abderrahim Fakir, 42enne marocchino, come riporta il Corriere, aveva già manifestato segnali di forte disagio psicologico, culminati in diversi interventi dei sanitari e delle forze dell'ordine. L'episodio più significativo risale al 20 giugno, quando venne soccorso in un'area giochi del quartiere Borgo Panigale dopo essersi procurato un taglio al polso sinistro. Trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in codice azzurro, arrivò "vigile e orientato", con "umore deflesso, ma tranquillo". In ospedale chiese di poter parlare con uno psichiatra. Dal referto emerge però che "il paziente non è seguito dal Centro di salute mentale" e, secondo quanto riportato, non sarebbe stato preso in carico nemmeno dopo quell'episodio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, come lo hanno trovato al parco giochi per bimbi: il precedente inquietante

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A female CEO hated her contract husband until he left in anger—then she realized she needed him.

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