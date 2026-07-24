Faccio due docce a settimana | Giuseppe Cruciani spiazza tutti poi la confessione sulla madre sorprende e commuove

Giuseppe Cruciani ha dichiarato di fare due docce a settimana. Nella stessa intervista, ha parlato della madre, con parole che hanno suscitato emozione. Non ha fornito dettagli sulla sua routine igienica oltre questa affermazione, né ha approfondito altri aspetti personali. La conversazione si è concentrata anche su ricordi familiari, lasciando trasparire un legame forte e toccante.

Giuseppe Cruciani non smette mai di provocare e stavolta lo fa lontano dal microfono de La Zanzara, tra le pagine del settimanale Chi, dove si concede in un’intervista che mescola dichiarazioni scioccanti sulla sua igiene personale a ricordi familiari commoventi. Il conduttore radiofonico, noto per la sua verve polemica e per non temere il giudizio altrui, conferma con orgoglio ciò che da tempo circolava come voce di corridoio: il suo rapporto con l’acqua è, per usare un eufemismo, problematico. Dichiarazione “Io odio l’acqua. Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Ne farò due in una settimana. Vado a letto senza farmi la doccia e mi sveglio la mattina senza farmela”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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